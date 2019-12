Quattro ignari fan incontrano l'idolo assoluto di una vita, ma le cose non vanno proprio come pensavano. Maleducato, sboccato, irritante e addirittura ci prova con la fidanzata di una fan. Un Nek come non lo si era mai visto

Reduce dal successo del tour europeo, Nek si prepara per tornare in tour in Italia dal 6 dicembre da Brescia per poi concludere il 23 gennaio a Bari. Nel frattempo il cantautore ha trovato il tempo per giocare un brutto scherzo ad alcuni suoi fan con la complicità de “Le Iene”. L’artista, infatti, aveva lanciato sui social un contest per premiare 4 suoi fedelissimi, che avrebbero potuto trascorrere una giornata intera con lui. Ma c’è qualcosa che non va. Da affabile e premuroso cantante, si trasforma nel “Cattivissimo Nek”.

I quattro fan arrivano emozionati in un lussuoso albergo, ma Nek non li degna di uno sguardo, preso dal cellulare e dal cattivo umore, ma quando si accendono le telecamere si trasforma in una persona gentilissima. Quando si spengono le telecamere, l’atmosfera torna cupa e l’artista nega pure i selfie. Isolati per qualche minuto i fan iniziano a lamentarsi, stupiti, del proprio idolo: “Ci è crollato un mito. Poi il fatto che lui abbia continuato a giocare sul cellulare, senza nemmeno alzare la testa: è proprio un cafone”, dice uno dei fan.

Il secondo incontro nella camera di Nek va ancora peggio con l’artista nervosissimo per il trucco. Poi riceve, a parte, la fidanzata di uno dei suoi fan e ci prova con lei. Ma la donna rifiuta le ripetute avances e subito dopo riporta tutto al fidanzato che si arrabbia molto. Si sfiora la rissa con Nek, ma la situazione torna sotto controllo. Il culmine si raggiunge, mentre il cantante si confronta con i poveri fan, quando esce dal bagno all’improvviso una prostituta che urla: “Mi devi ancora pagare!”, Nek cerca di cacciarla. Poi arriva il momento di svelare lo scherzo de “Le Iene” e i fan increduli lo abbracciano calorosamente. Una riuscita prova d’attore per l’artista.