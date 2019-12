al suo posto il pubblico ha ritrovato in onda il collega Francesco Magnani, alla guida già dell'edizione estiva della trasmissione. Anche in questo caso non erano stati forniti dettagli sui motivi dell'allontanamento momentaneo della Merlino. La conduttrice napoletana ha deciso di rassicurare tutti svelando il motivo della sua assenza con un post pubblicato su Instagram

Che fine ha fatto Myrta Merlino? La domanda se la sono posta i numerosi e fedeli telespettatori de “L’Aria che tira“, il talk show in onda nel mattino di La7 dal 2011. L’ultima apparizione della giornalista napoletana risale al 26 novembre quando si era anche esibita sulle note del tormentone “Io sono Giorgia” con la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. “Le ho chiesto di fare una cosa con me, non abbiamo neanche provato”, aveva detto la Merlino prima della performance che aveva suscitato più di una critica sui social network.

La sua assenza dalla trasmissione è ovviamente slegata dall’esibizione e al suo posto il pubblico ha ritrovato in onda il collega Francesco Magnani, alla guida già dell’edizione estiva della trasmissione. Anche in questo caso non erano stati forniti dettagli sui motivi dell’allontanamento momentaneo della Merlino.

La conduttrice napoletana ha deciso di rassicurare tutti svelando il motivo della sua assenza con un post pubblicato su Instagram: “Una bella scorta di libri e Argo e Milka a farmi compagnia. Così la convalescenza è (quasi) piacevole! Ma ditemi voi se alla mia età dovevo operarmi alle tonsille… sarà mica colpa di quanto mi fanno parlare i miei ospiti in trasmissione? Non preoccupatevi comunque, ce la sto mettendo tutta e tornerò in onda prestissimo. Più in forma di prima!”.