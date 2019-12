Per il principe Carlo potrebbe essere arrivato il momento di salire alla ribalta: secondo i corrispondenti reali dei tabloid inglesi, la regina Elisabetta avrebbe intenzione di abdicare prima di arrivare ai 95 anni, nominando il figlio, oggi settantenne, principe reggente. La scorsa settimana Carlo ha incontrato suo padre, il principe Filippo, a Sandringham House per discutere della delicata situazione del fratello, il principe Andrea, accusato di essere coinvolto nel caso Jeffrey Epstein, l’imprenditore americano arrestato per abusi sessuali su minori. Secondo il Daily Mail però, in quell’occasione si sarebbe discusso anche di un’altra importante faccenda: preparare Carlo ad assumere la leadership per quando la regina compirà 95 anni, tra 18 mesi.

Il principe Filippo, più anziano della moglie, si è già ritirato dagli impegni pubblici. Il royal correspondent Robert Jobson nel suo ultimo libro ha indicato la data del 95esimo compleanno della regina come un simbolo, una pietra miliare, il momento giusto per fare un passo indietro qualora fosse ancora viva (facendo i dovuti scongiuri del caso). «Sua Maestà è consapevole della sua età e vuole assicurarsi che, quando sarà il momento, il passaggio della corona avvenga senza soluzione di continuità», ha spiegato Jobson.

Potrebbe essere arrivato il momento di Carlo, dopo una vita vissuta nell’attesa: il primogenito a 70 anni si trova ancora stretto tra una madre longeva e inamovibile, e un figlio adulto che in molti già considerano re. I detrattori lo hanno sempre dipinto come un uomo fragile e inquieto, l’ex ragazzo schivo e introverso costretto a rinunciare all’amore per sposare Diana, poi perduta tragicamente. Ma la famiglia reale sembra pronta a dargli fiducia. La Regina ha progressivamente ridotto i suoi impegni negli ultimi anni, presenziando oltre 283 eventi pubblici nell’ultimo anno: moltissimi, ma sempre meno dei 332 del 2016, praticamente uno al giorno. Parallelamente, è subentrato Carlo, che recentemente ha rappresentato la famiglia reale anche in nuova Zelanda.

Se la regina abdicasse, Carlo, principe di Galles, diventerebbe principe reggente: si occuperebbe degli impegni ufficiali, dei doveri pubblici e dell’agenda quotidiana, mentre la madre resterebbe monarca, guidandolo in questo compito fino alla fine, quando, alla sua morte, Carlo erediterà la corona. Le rivelazioni arrivano in un momento particolarmente delicato per la famiglia reale: questa sera la Bbc manderà in onda l’intervista integrale a Virginia Giuffre, che ha accusato il principe Andrea di aver avuto rapporti sessuali con lei quando aveva 17 anni. Il Duca di York ha ammesso pubblicamente di aver avuto contatti con Jeffrey Epstein, ha sempre negato di conoscere la donna. Ad ogni modo, “il figlio prediletto di Elisabetta” è stato allontanato dalla vita pubblica e da Buckingham Palace.