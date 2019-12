Immancabilmente a Natale spunta fuori qualche parente dimenticato, qualche zio sconosciuto, che arriva per creare scompiglio e dire cose imbarazzanti alle cene di famiglia: è successo anche a Meghan Markle, moglie del principe Harry. Solo che suo zio Mike, ex diplomatico oggi 80enne, non si è limitato a una tirata d’orecchie: ha rilasciato una lunga intervista in cui accusa la nipote di essere una primadonna «viziata e difficile». E anche un po’ ingrata.

Mike Markle è il fratello maggiore del padre di Meghan, Thomas, che con la figlia ha un rapporto tutt’altro che idilliaco. Non era nemmeno presente al matrimonio reale, ufficialmente per un problema di salute, anche se tutti sospettano che la corte lo abbia volutamente escluso per evitare imbarazzi. Dopo le accuse del padre, della sorellastra e del fratello (che aveva pregato il principe Harry di ripensarci, a pochi giorni dalle nozze) arrivano anche quelle dello zio, che oggi vive in Florida. Secondo quanto racconta, grazie alle sue conoscenze ha permesso a Meghan di ottenere un tirocinio all’ambasciata statunitense in Argentina, quando aveva vent’anni e pensava di intraprendere una carriera diplomatica. Per tutta risposta lei si sarebbe «dimenticata» della famiglia e delle sue origini. «Nonostante l’aiuto che le abbiamo sempre dato, lei ha scelto di lasciarsi la famiglia alle spalle», riporta il Daily Mail. «Non capisco perché alle sue nozze non abbia invitato tante persone che hanno fatto parte della sua vita».

Secondo lo zio Mike, l’atteggiamento “prepotente” di Meghan deriva dalle sue umili origini: «Penso che è quello che succede quando una persona dell’underclass prova ad elevarsi al di sopra della sua situazione. Sembra che sia risentita, e potrebbe essere parte del problema che ha con la cognata. Forse le porta rancore a causa della sua estrazione, per qualcosa che è legato al passato», ha aggiunto, commentando i gossip che vorrebbero Meghan e Kate Middleton arcinemiche. «Meghan è immatura in questo senso: si vede da come agisce, non solo verso la sua famiglia, anche con le altre persone». Ha poi sottolineato come il fratello Thomas l’avrebbe viziata da bambina: «Meghan fa la primadonna perché è stata trattata più che bene da piccola». Meghan ha interrotto i rapporti con il padre e quel lato della famiglia: ma se queste sono le premesse, chissà cosa succederà durante le feste.