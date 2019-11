Greta Thunberg è “un’idiota”. A dirlo è l’ex conduttore di Top Gear, Jeremy Clarkson. In un’intervista con l’editore del Sun (giornale per il quale l’anchorman tv tiene una seguitissima rubrica settimanale ndr) Clarkson ha criticato aspramente la paladina della battaglia ambientalista contemporanea. “Andando in giro a dire che moriremo tutti non risolverà un bel niente”, ha spiegato il 59enne che grazie al suo sottile sarcasmo ha costruito una carriera da icona tv popolarissima. “Tutti quelli che conosco sotto i 25 anni non sono minimamente interessati alle automobili. Per questo Greta Thunberg ha ucciso gli show dedicati al mondo dell’auto. A loro viene insegnato a scuola, prima di dire ‘mamma o papà’ che le macchine sono cattive. Ce l’hanno proprio nella testa. Quanti di loro stanno crescendo con i poster di qualche bella macchina appeso in camera da letto?”.

Clarkson sta promuovendo la quarta stagione della sua serie tv The Grand Tour: Seamen che vedremo a dicembre su Amazon Prime. Assieme ai due colleghi Richard Hammond e James May ha comunque dovuto affrontare il discorso del cambiamento climatico perché il percorso ritratto nella trasmissione, un giro di 500 miglia da Siem Reap in Cambogia fino a Vung Tau, in Vietnam avrebbe dovuto svolgersi in barca, ma i tre hanno trovato il Mekong quasi asciutto nonostante fosse la stagione delle piogge. Tanto che in certi punti Clarkson, Hammond e May sono stati costretti a muoversi addirittura in risciò. “Per la prima volta siamo stati colpiti in piena faccia dal riscaldamento globale. Solo un idiota non cambia idea di fronte a prove incontrovertibili come quelle che ci siamo trovati davanti”, ha concluso Clarkson. “La domanda da porsi ora è: cosa si può fare? È una discussione sicuramente più interessante di quello che sta accadendo adesso. Greta è un’idiota. Va in giro per il mondo a dire che moriremo tutti e questo non servirà a risolvere un bel niente. Occorre invece parlare con gli scienziati”.