L’attrice, principessa per finta nella serie tv The Crown, ha raccontato l’episodio durante un’intervista a Watch What Happens, popolare trasmissione condotta da Andy Cohen

Che cosa chiedereste al principe William, se vi capitasse di incontrarlo? L’attrice Helena Bonham Carter, aiutata da qualche drink di troppo, gli ha chiesto di essere il padrino della figlia. “Ero un po’ ubriaca, ma non era molto sobrio nemmeno lui“, ha detto raccontando l’episodio durante un’intervista a Watch What Happens, popolare trasmissione condotta da Andy Cohen.

L’attrice inglese ha un rapporto speciale con la famiglia reale: è stata regina per finta al cinema, nel film Il Discorso del Re, e ora è principessa in una serie tv. Nella serie The Crown interpreta la principessa Margaret, l’eccentrica sorella minore della regina Elisabetta, amante delle feste e dei drink. La richiesta ‘poco sobria’ fatta al principe William sembra proprio una scena della serie tv, e invece è tutto vero, come ha raccontato lei stessa: “Non ero così tanto ubriaca, diciamo abbastanza da non voler più bere. Ma non era molto sobrio nemmeno lui – ha aggiunto ridendo – non in senso negativo, diciamo che era un po’ allegro“. E poi ha spiegato le ragioni della strana richiesta: “Il fatto è che il mio primo figlio ha 11 padrini, cioè tutti i miei amici. Perciò ho pensato di rimediare così, se mia figlia avesse avuto il principe William come padrino sarebbero stati pari”. L’attrice ha due figli, Billy e Nell, nati dalla relazione con il regista Tim Burton. Il piano però non ha funzionato, perché l’erede al trono ha gentilmente declinato l’offerta. “Il principe mi ha guardata e ha detto: fidati, non vuoi che io sia il padrino di tua figlia. E poi se n’è andato“.

In un’altra intervista, Helena Bonham Carter si era invece rivolta alla Duchessa del Sussex, Meghan Markle, consigliandole di ignorare i tabloid e i commenti negativi su di lei: “Una delle cose più importanti che ho imparato è di non lasciare la propria autostima nelle mani di sconosciuti“. La principessa Margaret sarebbe fiera di lei.