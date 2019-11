“Happy birthday, Ylenia! I would have liked to have kept you like this forever! #yleniacarrisipower #love #birthdaygirl #missingperson #missing“. Queste le parole che Romina Power ha postato accanto a una foto che la ritrae con la figlia Ylenia. Oggi, la ragazza scomparsa nel 1994, avrebbe compiuto 49 anni. E la mamma le dice che avrebbe voluto tenerla stretta come nella foto per sempre. Una speranza, quella di Romina, che non si affievolisce con il tempo anzi: di recente la ex moglie di Al Bano ha partecipato a Chi l’ha Visto perché convinta che la figlia sia ancora viva. Grazie alla ricostruzione dell’antropologa forense Chantal Milano, è stato mostrato quello che potrebbe essere il volto di Ylenia oggi, a 49 anni. E naturalmente sono stati mandati in onda anche gli appelli di Romina, che ha invitato chiunque avesse qualche notizia a mettersi in contatto con lei o con la trasmissione di Rai Tre.

