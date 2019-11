Una gag involontaria ma molto divertente quella che oggi ha visto protagonista Guendalina Canessa, ospite di Barbara D’Urso nello studio di Pomeriggio 5. Guendalina, mentre in studio si stava parlando della dieta vegana, ha cominciato a ridere senza riuscire a trattenersi. A quel punto la conduttrice le ha chiesto: “Che succede? Ti sei fatta uno spritzzettino anche tu?” (con riferimento al fatto che Megan Taylor, durante un collegamento con Live, sembrava non essere sobria, ndr). La Canessa allora, sempre ridendo, ha spiegato: “La mia poltrona è bagnata, ho sudato… Non succede anche a te in quei periodi?”. La D’Urso ribatte subito: “No, non mi succede. Togliete gli spritz dai miei backstage“.

