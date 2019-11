Star per meno di una puntata, la cantante era diventata famosa nel 2008 per il suo provino: “Mettetevi un palo in…” aveva urlato ai giudici mentre veniva trascinata via dalla security

La sua audizione per entrare a X Factor aveva fatto il giro del web come una delle più disastrose della storia del programma: la cantante Ariel Burdett, diventata famosa suo malgrado per aver litigato con i giudici, è stata trovata morta nella sua casa a Leeds con una coltellata alla gola. Ieri la polizia ha confermato di aver aperto un’inchiesta per fare chiarezza.

Star per meno di una puntata, Ariel Burdett era diventata famosa nel 2008, quando si era presentata ai provini per X Factor Uk: look dark, t-shirt nera, trucco pesante e rasta, si era qualificata ai giudici come una “vocal coach olistica”. Appena entrata si era strappata il numero (che viene dato d’ufficio a tutti i concorrenti) dicendo: “Mettiamo subito una cosa in chiaro: non sono un numero, ma un essere umano”. I giudici, già indispettiti dall’atteggiamento dell’aspirante concorrente, durante l’esibizione avevano sgranato gli occhi: Ariel alternava infatti diversi stili vocali, dal falsetto al ruggito dell’heavy metal, nel giro di pochi versi.

Il giudice Simon Cowell aveva subito stroncato le sue speranze, definendo la sua esibizione “Un incubo completo e totale”. Senza mezzi termini. La cantante Cheryl, nuova nel programma, disse che aveva avuto paura. Non contenta, Ariel aveva insistito, provando a spiegare che la sua performance doveva essere “capita come un esercizio accademico per mostrare le qualità vocali” ma al netto rifiuto dei giudici li aveva salutati volgarmente, consigliando loro di mettersi un palo…laggiù. Trascinata via a forza dalla security aveva urlato “Siete degli stupidi!”, guadagnandosi i suoi quindici minuti di celebrità sul web, dove sono fiorite le parodie della sua disastrosa performance.

Dopo quell’episodio, Ariel aveva cambiato look e nome: il 12 novembre, all’età di 38 anni, è stata trovata morta nella sua abitazione. Da diversi giorni infatti non si avevano più sue notizie, il padrone di casa aveva mandato degli impiegati a controllare ma nessuno rispondeva alla sua porta. L’annuncio della sua morte è stato dato da un amico attraverso un post su Facebook. Le cause della morte, inizialmente sconosciute, sono state rese note ieri: una profonda ferita nel lato destro del collo. La polizia ha annunciato di aver aperto un’inchiesta.