Un post doloroso quello nel quale la ragazza racconta le violenze subite da "un ex più giovani di lei": "Non è facile confessare verità spesso molto dolorose, ma io sono stata ispirata da donne che prima di me lo hanno fatto. Spero che ci riusciate anche voi. Più siamo e più forti saremo"

“Tutti meritano di essere amati senza violenza, paura e danni fisici…“. È un lungo sfogo quello postato su Instagram dall’attrice di ‘Supergirl‘, Melissa Benoist. Un racconto doloroso, nel quale la ragazza rivela le tante violenze subite: “La lunga e tortuosa via verso la guarigione la riconciliazione mi ha portato a questo momento in cui mi sento abbastanza forte per parlare della mia esperienza apertamente, onestamente e senza vergogna…”. E le sue parole sono forti: racconta di essere stata molestata da chi all’inizio appariva gentile con lei, e poi sono arrivate le violenze. Melissa racconta di essere stata “pizzicata fino a che la pelle non si è rotta”, e di essere stata “picchiata fino a che non mi è mancato il respiro”. Un tunnel: dopo le violenze, le scuse, il perdono e tutto che ricominciava da capo. “Non è facile confessare verità spesso molto dolorose, ma io sono stata ispirata da donne che prima di me lo hanno fatto. Spero che ci riusciate anche voi. Più siamo e più forti saremo“: così l’attrice invita le vittime di violenza a farsi avanti e a non avere paura. Melissa parla di un “ex più giovane di lei” come autore delle molestie. Impossibile per ora sapere di chi si tratta.

