Perfino l’attrice Helena Bonham Carter, reale per finta nella serie tv The Crown, ha offerto un consiglio alla Duchessa: ignorare i tabloid e i commenti velenosi su di lei

Nemmeno durante i festeggiamenti per l’anniversario del suo fidanzamento i tabloid hanno dato tregua a Meghan Markle. A complicare il già poco sereno rapporto con la famiglia reale ci si è messa la rivista People, che ha pubblicato una lunga intervista anonima in cui una “fonte ben informata” racconta molte cose sul rapporto tra le due cognate reali, Kate Middleton e Meghan Markle. Le due non si fanno la guerra, come spesso è stato insinuato, semplicemente si ignorano: “Meghan va per la sua strada e Kate per la sua. I problemi arrivano quando vengono messe l’una contro l’altra”

Visto che non si conosce l’identità della persona intervistata da People, è difficile stabilire la veridicità delle dichiarazioni. Secondo il giornale è un amico, o un’amica, particolarmente vicina alla Duchessa di Sussex. Ha sottolineato che Meghan Markle, con la sua carriera da attrice, era una “persona pienamente formata” quando è entrata nella famiglia reale, mentre Kate Middleton era ancora una giovane studentessa: questo spiegherebbe le differenze caratteriali e i diversi comportamenti adottati in pubblico e in privato. “Meghan non vuole adattarsi allo stampino, mentre Kate è stata educata per questo”. Tuttavia, aggiunge, “Meghan è ben consapevole della differenza di ruoli, sa che Kate un giorno diventerà Regina”. Quindi i Sussex possono permettersi qualche strappo al protocollo, a differenza della famiglia dell’erede al trono. “Stanno provando a ritagliarsi uno spazio diverso nella vita pubblica, e ridefinire le regole”.

La vera spina nel fianco di Meghan però non è la famiglia reale, ma i tabloid: poco tempo fa il marito ne aveva preso pubblicamente le difese, denunciando il Daily Mail per violazione della privacy. Perfino l’attrice Helena Bonham Carter le ha offerto solidarietà e qualche buon consiglio: lei che è stata principessa per finta nella serie tv The Crown, dove interpreta il ruolo di Margaret, sorella minore della regina Elisabetta, ha consigliato alla Duchessa di ignorare i tabloid e i commenti velenosi su di lei. Specialmente ora che si avvicinano le feste natalizie, il momento perfetto per un po’ di drammi familiari.