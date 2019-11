“Tassate Amazon e usate i capitali per combattere il cambiamento climatico”. È questo il messaggio che gli attivisti milanesi di Fridays For Future hanno portato nel pomeriggio di fronte alla sede di Amazon Italia a Milano. Qui hanno messo in scena una rappresentazione teatrale per denunciare il fatto che “dietro la possibilità di acquistare a prezzo ridotto, c’è lo sfruttamento dei diritti dei lavoratori e delle risorse del pianeta che come sappiamo non sono illimitate”. A meno di due giorni di distanza dal quarto sciopero globale che si terrà nel giorno del Black Friday gli attivisti invitano a ridurre i consumi e gli acquisti e chiedono di “tassare Amazon e usare i capitali ricavati per mettere in atto politiche di contrasto al cambiamento climatico”

