Carolyn Smith, presidentessa di giuria a Ballando con le Stelle, combatte da tempo una dura battaglia contro il cancro che racconta sui suoi social non solo per avere il sostegno dei suoi tantissimi fan ma anche per essere d’ispirazione a chi vive un momento difficile come il suo. La coreografa è una donna forte, capace di affrontare con il sorriso anche le fasi più complesse. Stavolta però ha perso la pazienza: il motivo? Alcuni post e notizie che hanno cominciato a diffondersi riguardo a un suo inesistente peggioramento. Fake news. “Oggi si riparte. Nuovo trattamento per uccidere le cellule rimanente. Ho grande fiducia. Sto pian piano riorganizzando la mia regime di vita per combattere al massimo questa situazione. MA VOGLIO DIRE UNA COSA!!!! – ha scritto Carolyn in un post su Facebook – Grazie di cuore ai veri giornalisti professionale che raccontano la verità sul di me. Scrivano i fatti non cazzate. Invece faccio la guerra contro CHI SCRIVE CAZZATE E FAKE NEWS nel mio confronto. Questi non sono giornalisti veri, anzi non sono degni a fa parte della categoria giornalisti. Cosa ci voleva per cliccare sulla mia pagina IG e FB e vedere la verità. Non sono neanche faticato a fare una ricerca ……Poi per che cosa? Audience? Più visibilità? Non ho ancora capito! Ma non ci pensano le conseguenze e i danni che provocano? Non ci pensano come posso sentire io? I miei famigliari? I miei amici? I miei collaboratori? Non è giusto che giocano sulla salute e la morte mio. SONO PIU VIVA CHE MAI!!!“.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore