Sono quattro le persone morte in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla circonvallazione di Galatone, in provincia di Lecce. Una quinta persona è ricoverata in gravi condizioni. Tre delle vittime, così come il ferito, sono operai che erano al lavoro lungo la strada.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, un uomo di 44 anni, Alessandro Liguori, ha perso il controllo della sua golf volkswagen andando a schiantarsi contro un camion della “Eco.man Salento“, fermo sul ciglio della strada, e travolgendo tre operai impegnati nei lavori di potatura delle piante che si trovavano lato strada: Tony Mezzi, 35 anni, Luigi Casaluci, 64 anni, e Pasquale Filieri, 62 anni, quest’ultimo titolare della ditta Eco.man. Il conducente dell’auto e i tre operai sono morti sul colpo.

Un quarto operaio, Gianni Benegiamo, è stato portato in codice rosso all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Gli uomini al lavoro, secondo le prime informazioni, si trovavano nel cestello elevatore del camion quando sono stati travolti dall’auto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il 118.