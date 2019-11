È una piazza stracolma di Sardine quella di Rimini. I manifestanti, circa 7mila secondo le stime, hanno occupato non solo la Vecchia Pescheria, come era da programma del flashmob, ma anche la vicina piazza Cavour. Tra i riminesi c’è chi ricorda una piazza così piena solo per i funerali di Federico Fellini. I manifestanti – famiglie, ragazzi, anziani – hanno cantato ‘Bella ciao’ e ‘Romagna mia’ e fatto girare per la piazza una sardina gigante blu con su scritto ‘La Romagna è questa’. Tra i cartelli capeggiano le scritte: ‘Salvini per te solo margarina nella piadina’ e ‘Più sardine, meno capitoni‘. La piazza è stata presidiata dalle forze dell’ordine

