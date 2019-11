Il leader del Carroccio Matteo Salvini ha visitato, insieme alla candidata leghista alle regionali Lucia Borgonzoni, il meeting Cosmosenior di FederAnziani, in programma fino a oggi, domenica 24 novembre, alla Fiera di Rimini. Appena salito sul palco, però, l’ex ministro è stato contestato da un gruppo di associati, con fischi e urla: “Fuori da qui” hanno gridato alcuni. La protesta si è mischiata agli applausi, tanto da costringere gli organizzatori a interrompere l’intervento di Salvini e a intervenire per placare gli animi: “State seduti tutti, ascoltiamo e rispettiamo. Sia chi è a favore, sia chi non è a favore”

