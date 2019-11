Giusy Ferreri è stata ospite di Silvia Toffanin nell’ultima puntata di Verissimo e, nel corso dell’intervista, ha rivelato di essere nata con un problema cardiaco. “Sono nata con una malformazione al cuore, non potevo fare attività fisica“, ha raccontato spiegando che all’età di 21 anni ha deciso di sottoporsi ad un delicato intervento per risolvere la situazione. L’operazione è perfettamente riuscita e da quel momento la sua vita è cambiata: “Adesso mi sto dando alla pazza gioia“, ha detto la cantante con il sorriso. “Se potessi tornare indietro, cambieresti qualcosa?”, le ha chiesto poi la conduttrice. “Della mia ‘vita precedente’ non vorrei niente. È rimasto tutto, ho solo aggiunto altre cose”, ha concluso senza troppi indugi Giusy Ferreri che, dalla vittoria ad X-Factor ad oggi, ha pubblicato sei album – con all’interno diversi brani diventati dei tormentoni – ed è diventata madre.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore