Una “road map” da scrivere con il Partito democratico e che possa toccare tutti gli interventi da fare nel prossimo anno: dal conflitto di interessi al salario minimo. Dopo che il fondatore del Movimento Beppe Grillo oggi ha rilanciato l’alleanza Pd e M5s parlando di un nuovo contratto da fare a gennaio, ora Luigi Di Maio è entrato nel dettaglio dei provvedimenti su cui i grillini chiederanno di muoversi il prima possibile. “Sarà importante nei prossimi giorni fare incontrare i nostri capigruppo in Parlamento con le altre forze della maggioranza”, ha detto il capo politico dei 5 stelle intervenendo a margine di un comizio in Sicilia, “e da gennaio delineare una precisa road map delle cose da fare”. Poi, intervistato dal Tg3, ha anche parlato della riforma della prescrizione che al momento vede Pd e 5 stelle divisi: “Confido nel fatto che sulla riforma della giustizia si possa trovare un accordo”, ha detto.

“Dobbiamo fare tante riforme“, ha detto sempre Di Maio a margine di un incontro con gli attivisti in Sicilia, “come quella di togliere alle Regioni la nomina dei vertici della sanità, il salario minimo, il conflitto d’interessi, una legge per la casa degli italiani che troppo spesso gli viene portata via o non riescono a comprarla. Questi sono obiettivi nostri ma abbiamo un programma da creare insieme alle altre forze di maggioranza a tappe serrate e questo ci permetterà di rafforzare il governo”.