Un vertice d’urgenza, un’unità di crisi, convocato di notte e fissato per la mattina subito successiva, per affrontare il peggiore momento dell’esistenza del Movimento Cinque Stelle. Il garante Beppe Grillo e il capo politico Luigi Di Maio si sono visti a Roma, all’hotel Forum. Nelle foto spuntano molti sorrisi, qualcuno appare tirato. “Siamo d’accordo su tutto” si limita a dire il ministro degli Esteri uscendo dall’albergo. I risultati più concreti sono due, come dice una nota congiunta. Sulla vita del M5s Grillo dice che Di Maio “lavora 25 ore al giorno e non può essere sostituito per nessuna ragione, anzi va sostenuto, io ci sarò di più e gli darò una mano”. Come ribadisce in modo più esplicito in un video su facebook: “Adesso le cose devono essere chiare, il capo politico è lui, quindi non rompete i coglioni perché sennò ci rimettiamo tutti”. Sulla vita del governo invece concorda sull’ipotesi di un nuovo contratto con il Pd, come quello con la Lega, da far partire da gennaio per finalizzare “progetti ambiziosi e di alto livello”. I titoli sono – da comunicato – “clima, salario minimo, reddito universale, intelligenza artificiale, energia, infrastrutture”. “Non possiamo essere gli stessi di prima, dobbiamo guardare avanti con grande entusiasmo” dice Grillo riprendendo un concetto già espresso a Italia a 5 Stelle, a Napoli.

L’incontro è durato un’ora e mezzo. Di Maio è infatti in partenza per la Sicilia dove riprenderà il tour cominciato ieri. Grillo lo riconferma così: “Una persona deve poter decidere e fare scelte importanti. Un referente ci vuole”. I due hanno discusso a lungo del nuovo corso governativo del M5S apertosi a seguito delle politiche del 2018. “Il mondo è già cambiato”, questo “è un momento di grande entusiasmo” e il futuro “bisogna progettarlo insieme”. E il referente – ribadisce – “è Di Maio, io ci sarò un po’ più vicino. Non siamo più quelli che eravamo dieci anni fa, mettetevelo in testa. È l’entropia la nostra matrice, dal caos vengono le idee meravigliose, e ci saranno: la costituzione di un cordone ombelicale dal vertice al territorio, la ricostituzione di una specie di Meetup, perché io i Meetup li ho fatti, li ha fatti Fico” ma “adesso il mondo è diverso”.

En passant il fondatore dei 5 Stelle cita anche il casus belli di quest’ultima crisi interna al Movimento, le elezioni regionali in Emilia Romagna. “Avete scelto questa votazione, in Emilia Romagna ci andiamo per beneficenza. Come dai un euro a uno” per beneficenza, “non puoi dare un piccolo voto anche a noi per beneficenza? Così magari facciamo da tramite tra una destra un po’ pericolosetta e una sinistra che si deve formare anche lì”.