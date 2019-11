"Io credo di non aver fatto niente di male", ha spiegato il portiere 23enne intervenendo a La Zanzara di Giuseppe Cruciani su Radio 24. Il giovane è stato sospeso per una settimana dalla società

Ha passato la serata in discoteca con la fidanzata poi, presi dall’euforia del momento, si è rifugiato con lei nei bagni del locale e si è lasciato andare al sesso sfrenato senza accorgersi che qualcuno l’aveva seguito e stava immortalando tutta la scena con il suo smartphone. È quanto successo domenica sera al giovane portiere della Reggiana, squadra di calcio in Serie C, Matteo Voltolini e alla sua fidanzata, Juliette Ferrari, che si sono ritrovati protagonisti di un video hot diventato virale in Rete. I due erano ben riconoscibili nei fotogrammi del filmato e per questo il club ha deciso di sospenderlo.

“Io credo di non aver fatto niente di male – ha spiegato Voltolini intervenendo a La Zanzara di Giuseppe Cruciani su Radio 24 – ma capisco il club perché è una cosa che fa clamore e abbiamo un regolamento interno da rispettare. Allo stesso tempo però sono sereno perché avrò modo di spiegare tutto. Non sapevo che ci fosse qualcuno che mi stava riprendendo, ho denunciato il fatto“. Sull’accaduto indaga infatti la polizia postale che, come riferisce Il Resto del Carlino, è sulle tracce del possibile autore del video hard e ha già un sospettato: si tratterebbe di un giovane giocatore di basket presente domenica sera – la notte in cui è avvenuto il fatto – nella nota discoteca di Reggio Calabria dove si trovavano Voltolini e la fidanzata. L’ipotesi degli inquirenti è che il giovane abbia “rubato” le immagini della scena di sesso tra i due allungandosi sopra la paratia del bagno e poi le abbia condivise.

Intanto Voltolini ha chiarito l’accaduto con la squadra e dalla settimana prossima tornerà regolarmente in campo ma Cruciani gli ha fatto sapere che “il video è arrivato pure a me”: “È arrivato un po’ a tutta Italia, ma la polizia si è già attivata e anche io ho fatto delle chiamate ad alcuni ragazzi che erano nel locale per capire chi sia stato, adesso vediamo cosa succede, non posso aggiungere altro”, ha aggiunto il portiere 23enne. La prevista per legge a chi diffonde foto (o video) è la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5mila a 15mila euro.