La moglie Arianna mostra tutta la sua gioia: Sinisa torna a casa. Finito il terzo ciclo di chemioterapia per combattere la leucemia, l’allenatore del Bologna torna finalmente a casa e Arianna Rapaccioni pubblica una foto all’uscita dall’ospedale Sant’Orsola di Bologna. Sono molti i tifosi, non solo rossoblu, che hanno notato come il mister sia provato negli ultimi giorni. Quel che è certo è che Mihajlovic ha una grande forza: per il terzo ciclo di chemio era entrato in ospedale due giorni dopo Juventus Bologna alla quale ha assistito dalla panchina, mister sempre presente per i suoi ragazzi

Visualizza questo post su Instagram ❤️ Più bella cosa non c’è ….❤️ Back Home ❤️ Un post condiviso da Arianna Rapaccioni Mihajlovic (@ariannamihajlovic) in data: 20 Nov 2019 alle ore 4:02 PST