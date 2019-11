La notizia la riporta il settimanale Chi: Patrizia Reggiani sarebbe contraria al fatto che sia Lady Gaga a interpretarla nel film sulla sua vita che sarà diretto da Ridley Scott. Ecco quanto si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini: “No, proprio Lady Gaga no! Patrizia Reggiani, ex moglie di Maurizio Gucci, ha detto agli amici che non autorizzerà mai la realizzazione del film sulla sua vita. Colpa del naso di Lady Gaga. La Reggiani non vuole che a interpretarla sia un’attrice con un naso così importante”. La motivazione appare abbastanza superficiale. Sarà vero che la Reggiani ha espresso questo tipo di perplessità?

