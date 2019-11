“A Sanremo mi disse delle cose mostruose. Cose che non puoi dire nemmeno a una donna che batte il marciapiede”. Parole di Iva Zanicchi che ai microfoni de I Lunatici di Rai Radio2 ha raccontato un episodio accaduto a Sanremo. A dirle cose che lei ha definito mostruose fu Roberto Benigni: “Poi la settimana dopo mi chiamò e chiese perdono. Io l’ho apprezzato”, ha aggiunto la cantante e conduttrice. E Iva ha raccontato altri aneddoti della sua vita, come la corte di Walter Chiari: “Fu un grande maestro, facemmo sei mesi di spettacoli insieme. Lui dopo una settimana mi disse che una di quelle sere saremmo dovuti andare a letto insieme. Lo stesso giorno era arrivata la sua mamma, che mi adorava. Lei mi sconsigliò di andare a letto con Valter, lo definì un po’ birichino. Io le dissi di stare tranquilla, che non ci sarei andata. Chiari qualche giorno dopo mi disse che nella sua vita era andato a letto con tutte le donne che avevano lavorato con lui. Tranne due: una perché non gli piaceva e io, che gli dissi di no”. E la musica? Iva sta per tornare con un nuovo singolo, ma non da sola: “Sta per uscire una canzone molto carina che canterò con J-Ax. La sentirete. Vedrete che roba. Una mezza bomba”.

