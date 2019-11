Giancarlo Magalli, in compagnia di sua figlia Michela, è stato ospite al Maurizio Costanzo Show dove ha fatto sorridere il pubblico e il padrone di casa raccontando un aneddoto della sua infanzia. “Mio padre Enzo lavorava nel mondo del cinema, era direttore di produzione, e da piccolo frequentavo i set cinematografici. Sono stato sulle ginocchia di Ava Gardner e in braccio a Humphrey Bogart. In un film c’era anche la Lollobrigida“, esordisce il conduttore de I Fatti Vostri.

Il volto di Rai2 da piccolo si rese protagonista di uno spettacolino “hot” mostrando le sue intimità alla star del cinema su esortazione dei macchinisti: “Avevo quattro anni e i macchinisti mi dissero: ‘Vedi quella signora? Si chiama Gina, vai a farle vedere il pisellino‘. Io non avevo malizia, andai lì e glielo feci vedere”, ha raccontato nel programma di Canale 5 scatenando le risate dei presenti.

Episodio che Magalli ha poi ricordato anni dopo all’attrice romana: “Da grande ho rincontrato la Lollobrigida, l’ho intervistata e ospitata varie volte. Una volta le chiesi se si ricordava di quel bambino ma lei disse di no. ‘Ma quanti bambini di quattro anni hai incontrato che hanno fatto questa cosa?’ le domandai. La cosa peggiore è che non ho proprio lasciato nessuna traccia“, ha scherzato il presentatore. Sul finale anche la battuta della figlia Michela: “Ha rimosso il ricordo e il trauma”.