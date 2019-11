Sono arrivate le scuse di Cartasegna :"Mi rendo conto che il messaggio è stato offensivo. Non era assolutamente la mia intenzione. Mi rendo conto che non faceva ridere nessuno. Mi dispiace, ho fatto un errore. Ho tolto il video dopo pochi minuti e mi sono scusato, ma evidentemente non è servito perché sono giorni che vengo insultato e minacciato"

Ha lasciato il mondo della tv, dove era approdato con Uomini e Donne di Maria De Filippi, per fare commenti sul mondo della politica e dell’attualità sul suo profilo Instagram. Così Marco Cartasegna, ex tronista, qualche giorno fa ha partecipato a una partita di calcio per beneficenza a Frosinone e ha appena arrivato in albergo ha fatto un video: “Eccomi arrivato a Frosinone. Città talmente brutta che l’Unesco ha proposto di cancellarla proprio dalle mappe. Questo albergo è in linea con questa città. Mi ha fatto venire una tristezza nel cuore incredibile. Adesso piango e poi vado avanti”. La partita alla quale ha partecipato Cartasegna era tra la Nazionale Cantanti con capitano Paolo Belli e la Nazionale conduttori tv capitanata da Paolo Bonolis (proprio di questa squadra faceva parte l’ex tronista). Era il 13 novembre e la frase dell’ex tronista non era piaciuta a Bonolis: “Siamo stati tutti contenti, l’incasso è stato importante e il Cers ringrazia la città di Frosinone. Poi, se un cogl**ne dice delle cose di Frosinone che sono sgradevoli, perché ascoltare un cogl**ne se c’è tutto il resto del corpo?”. Ora Cartasegna ha deciso di scusarsi: “Faccio questo video per chiedere scusa. Arrivato a Frosinone, ho pensato di fare un video ironico come sempre, solo che stavolta non è stato ironico né simpatico, ma offensivo. Mi rendo conto che il messaggio è stato offensivo. Non era assolutamente la mia intenzione. Mi rendo conto che non faceva ridere nessuno. Mi dispiace, ho fatto un errore. Ho tolto il video dopo pochi minuti e mi sono scusato, ma evidentemente non è servito perché sono giorni che vengo insultato e minacciato. Non è questo il motivo per cui faccio il video, il motivo è per chiedere scusa a chi non ha visto le mie stories precedenti. Mi dispiace aver offeso la città e i suoi abitanti, mi dispiace aver messo in cattiva luce il gruppo meraviglioso di cui faccio parte. Sono orgoglioso di andare in giro in campi di serie A e in campetti di provincia a fare questi eventi di beneficenza. Mi dispiace davvero tanto, chiedo scusa a tutti.”.f