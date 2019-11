Il caso si sarebbe risolto con una stretta di mano con la dimostrazione che anche la Middleton ogni tanto perde la pazienza. Solo pochi mesi fa aveva dovuto fare i conti con le battutine sulle lezioni di danza del piccolo George. Questa volta era il turno di Charlotte, i figli so "piezz' e' core" e vale per tutti, anche per Kate Middleton

Kate Middleton, dal carattere più posato rispetto alla cognata Meghan Markle, ha sempre gestito la pressione dei media senza battere ciglio. La duchessa di Cambridge e suo marito William non avrebbero però gradito l’attacco, seppur ironico, riservato alla piccola Charlotte. La bambina è stata presa in giro perché al primo giorno di scuola aveva stretto la mano alla sua insegnante, che con il preside aspettava il suo arrivo nella struttura, mentre i fotografi immortalavano l’evento.

“Chi diavolo stringe la mano al proprio insegnante il primo giorno di scuola?“, aveva scherzato in diretta Greg James, dj della BBC Radio1. Tra gli ascoltatori c’era però anche la duchessa che avrebbe perso le staffe considerando la frase una cattiveria gratuita verso una bambina di cinque anni. La moglie del principe William avrebbe convocato, stando a quanto racconta il magazine “Express”, lo speaker radiofonico a Kensington Palace per una bella tirata d’orecchie.

Per il tabloid “Mirror” la coppia avrebbe spiegato al conduttore che la scuola frequentata dai loro figli proprio perché super esclusiva richiederebbe un comportamento simile. James, mortificato e imbarazzato, avrebbe aggiunto che ai suoi tempi si era contenti per un sorriso dell’insegnante e non avrebbe potuto fare altro che scusarsi.

Il caso si sarebbe risolto con una stretta di mano con la dimostrazione che anche la Middleton ogni tanto perde la pazienza. Solo pochi mesi fa aveva dovuto fare i conti con le battutine sulle lezioni di danza del piccolo George. Questa volta era il turno di Charlotte, i figli so “piezz’ e’ core” e vale per tutti, anche per Kate Middleton.