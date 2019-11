“Quando avevo 17 anni un uomo sposato cercò di abusare di me“. Solo ora, molto tempo dopo, Gabriel Garko ha trovato la forza di raccontare questo terribile episodio accaduto nella sua gioventù e lo ha fatto nel suo primo libro “Andata e ritorno“, un viaggio senza filtri nella sua vita privata di cui ha parlato in un’intervista a Chi. “Da quella sera iniziai a fumare. Provai schifo, ma non ne parlai con nessuno, tanto meno con i miei”, ha detto l’attore spiegando che per tutti questi anni aveva cercato di rimuovere quanto accaduto ma il ricordo di quei momenti gli è tornato prepotentemente a galla mentre raccontava altri episodi della sua vita. “Marco era un uomo ‘normale’ agli occhi della società. Eppure, come vede, anche nelle famiglie più canoniche può succedere di tutto”, ha aggiunto Garko.

“Ci sono capitoli che, oggi, non riesco nemmeno a leggere”, ha ammesso l’attore riferendosi a quelli dedicati a questi due accadimenti che non è ancora riuscito a metabolizzare nonostante l’analisi. “Per molto tempo ho dipinto la mia vita con colori che non ho mai gradito – ha concluso Garko – La violenza più grande è stata quella di averlo fatto consapevolmente. Oggi non lo voglio più fare”.