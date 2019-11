“Ho amato una donna famosa, che ho lasciato quando ho scoperto che era minorenne”. A rivelarlo è Fernanda Lessa che ha deciso di confidarsi e raccontare aspetti inediti della sua vita privata a Seconda Vita, il programma di Gabriele Parpiglia in onda su Real Time. La showgirl ha parlato del “lato oscuro” del mondo dello spettacolo, fatto di eccessi e sregolatezza, come il tunnel dell’alcol e della droga in cui lei stessa è caduta: “Quand’ero all’apice del successo tutti pippavano. Tra il 2000 e il 2008 ho speso anche mille euro al giorno per farmi di cocaina”.

Poi l’amore e il dolore più grande: “Quando ho trovato il primo vero amore sono rimasta incinta, ma mio figlio non ha visto la luce. Sono impazzita e ho gettato la mia vita nell’alcool”. Ora però, Fernanda vuole ricominciare una nuova vita lontana da tutto ciò: “Oggi sono in cura. Rialzarsi dal mio passato non è stato facile, ma ci sto provando. Tra disintossicazioni e l’amore per la mia famiglia”.