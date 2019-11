Addio Rocky cane antidroga, ti abbiamo voluto bene. Firmato: “gli spacciatori”. Anche i delinquenti hanno un’anima. Nella fattispecie nel paesino di Thiene, in provincia di Vicenza. È davanti al garage del comando della municipale Nordest Vicentino che alle 7 del mattino di martedì 19 novembre un agente che stava per iniziare il turno di lavoro ha trovato un foglietto. “Saremo criminali, spacciatori, delinquenti, ma anche noi abbiamo sentimenti”, c’è scritto a biro blu sulla missiva lasciati ai vigili. “Un cane non può avere alcuna colpa e quello che è successo dispiace pure a noi. Magari avete pensato che avessimo stappato una bottiglia ma non è così. Ciao Agenti, Buona Caccia. Ciao Rocky”. Assieme alla letterina di cordoglio è stato lasciato un sacchettino trasparente con un qualche grammo di hashish per confermare la veridicità dei mittenti. Rocky era un pastore tedesco di tre anni ed è morto per una torsione allo stomaco. La sua scomparsa aveva rattristato molti in paese. E a Thiene si racconta che la commozione degli agenti dopo la letterina degli spacciatori non è mancata.

