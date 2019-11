La capigruppo del Senato aveva chiesto che Conte andasse al più presto a spiegare sulla questione della riforma del Meccanismo europeo di stabilità. Il capogruppo dem in commissione Ue della Camera Piero De Luca: "Fake news, è una tempesta in un bicchier d’acqua". Il vicepresidente della Commissione Ue Dombrovskis: "Speriamo sia possibile raggiungere un accordo a dicembre, come previsto, all’Eurogruppo e potenzialmente all’Eurosummit"

Dopo due giorni di polemiche politiche e la richiesta di chiarimenti arrivata anche dal Movimento 5 Stelle, la conferenza dei capigruppo ha stabilito che il premier Giuseppe Conte il prossimo 10 dicembre riferirà in Senato sulla vicenda della riforma del Meccanismo europeo di stabilità, nell’ambito delle comunicazioni che precedono il Consiglio europeo in programma il 13. Critiche le opposizioni, che avevano chiesto che Conte andasse in Parlamento al più presto. Intanto il vicepresidente della Commissione Europea Valdis Dombrovskis, presentando il pacchetto d’autunno del semestre europeo a Bruxelles, ha spiegato: “Speriamo sia possibile raggiungere un accordo a dicembre, come previsto, all’Eurogruppo e potenzialmente all’Eurosummit”.

“Conte scappa e si nasconde”, protesta la Lega, per bocca del presidente dei senatori Massimiliano Romeo. “Venti giorni sono troppi per riferire al Parlamento che è sovrano – protesta l’esponente del Carroccio – pensiamo che sia troppo tardi. Il ministro dell’Economia Gualtieri“, che riferirà il 27 novembre, “è importante, ma su questa questione deve riferire il presidente del Consiglio e occorre anche un atto di indirizzo politico da parte del Parlamento. Conte ha dichiarato più volte di amare il Parlamento, in realtà si nasconde su tutti i problemi: spygate, Ilva, conflitto di interessi e ora il Mes”. Leggi Anche Meccanismo europeo di stabilità, cosa prevede la bozza di riforma che può aprire la strada alla ristrutturazione del debito

Anche per Luca Ciriani, capogruppo di Fdi al Senato, “è grave” che il presidente del Consiglio non vada subito in Parlamento. “Anche l’Abi – prosegue l’esponente di Fratelli d’Italia – dice che non sa nulla di questo accordo. Su una questione così delicata che riguarda la sovranità economica del Paese occorre discutere in Parlamento”.

“Evidentemente c’è imbarazzo all’interno della maggioranza, ma se anche il ministro degli Esteri Di Maio chiede chiarimenti siamo legittimati a chiederlo anche noi”.

Il Pd al contrario difende la rifoma. “Basta soffiare sul fuoco divulgando fake news sul Mes. La campagna di comunicazione di queste ore per lo Stop al Mes è una tempesta in un bicchier d’acqua“, ha commentato il capogruppo dem in commissione Ue della Camera Piero De Luca. “Il 21 giugno 2019 il Vertice euro ha adottato una dichiarazione congiunta con la quale ha accolto con favore i progressi compiuti in sede di Eurogruppo in merito al pacchetto di proposte della Commissione sul futuro rafforzamento dell’Unione economica e monetaria, ed ha, in particolare, preso atto dell’accordo raggiunto sulla revisione del Trattato, rinviando la firma finale al dicembre 2019″. “Nel complesso – continua il deputato dem -, il nuovo Trattato presenta aspetti innovativi. Si vincola l’operatività del Mes al rispetto dell’ordinamento giuridico dell’Ue, si prevede finalmente la garanzia comune (c.d. backstop) al Fondo di risoluzione unico delle banche, si rafforza il dialogo con il Parlamento europeo, si stabiliscono nuove e più efficaci modalità di cooperazione tra gli organismi decisionali del Mes e la Commissione per evitare rischi di azioni incoerenti e non coordinate, e, infine, vengono raddoppiate le “linee di assistenza finanziaria preventiva” introducendo una nuova ipotesi di credito precauzionale, attivabile con la stipula di una semplice lettera di intenti. Ora, è bene operare un chiarimento: le forze politiche che adesso agitano in via strumentale proclami e dissensi in merito ad una riforma del Trattato Mes hanno svolto i negoziati quando erano loro al Governo e l’hanno pienamente condivisa nei mesi scorsi”.

La Commissione “è disposta a facilitare se alla fine ci sarà un accordo bilanciato“, ha detto dal canto suo Dombrovskis. Nella sostanza “stanno lavorando con visioni differenti”, ha aggiunto. Per Bruxelles il Mes “dovrebbe diventare il backstop del fondo salva-banche”. Ma gli Stati stanno discutendo di “espandere i suoi strumenti precauzionali” e “ci sono discussioni anche sulle clausole di azione collettiva”, la cui riforma facilitere la ristrutturazione dei debiti.