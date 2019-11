“Credo che quelli che hanno insultato la famiglia Cucchi dovrebbero chiedere scusa dopo la sentenza di condanna”. Lo ha detto il capo della Polizia Franco Gabrielli a margine dell’inaugurazione, al commissariato di Scampia, della stanza di ascolto per donne vittime di violenza. “I familiari di una vittima hanno il diritto di chiedere giustizia. E non chiedono niente di più di quello che uno Stato dovrebbe garantire. Purtroppo queste vicende a volte si colorano di strumentalizzazioni, interpretazioni. E a volte le stesse intenzioni dei familiari vengono equivocate e strumentalizzate. Certo, questa è una sentenza che dovrà passare al vaglio di un appello e della Cassazione. Ci vedo sempre un approccio manicheo. Ho imparato che il mondo non è fatto solo di bianco e nero ma di tanti grigi e che spesso le cose sono un po’ più complesse. Tutti quelli che hanno espresso giudizi avventati dovrebbero riflettere. Essendo però un giudizio di primo grado anche un’enfasi esattamente contraria dovrebbe essere contenuta”

