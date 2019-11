L'attrice, perfetta nel suo ruolo di giudice popolare, non ha saputo trattenere le lacrime guardando l'esibizione di quattro fratelli emigrati in Svizzera

Tocca ripeterlo ogni settimana: Sabrina Ferilli come giudice popolare a Tu Si Que Vales è una scelta azzeccatissima. L’attrice dà giudizi spontanei, si lascia andare alle battute e anche a momenti di commozione. Come è accaduto la scorsa puntata. Durante l’esibizione degli Esteriore Brothers, che hanno cantato “Uomini soli” dei Pooh, la Ferilli si è messa a piangere. E Maria De Filippi, che non aveva molto apprezzato la performance, le si è avvicinata per chiederle il perché delle sue lacrime: “Mi ha fatto tenerezza. La famiglia, l’immigrazione, tante cose. Sono stati anche molto bravi ma immagino che loro saranno felici di tornare in Italia. Chi parte non credo che lo faccia mai col cuore leggero”, ha spiegato l’attrice.