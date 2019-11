A seminare il dubbio che rimbalza su tutti i tabloid britannici è la terza stagione della serie The Crown, in onda su Netflix

È un’insinuazione che sta rimbalzando su tutti i tabloid britannici e che pare stia creando imbarazzo a Buckingham Palace. A seminare il dubbio è la terza stagione della serie The Crown, in onda su Netflix: la Regina Elisabetta ha avuto una relazione clandestina? L’amante sarebbe stato Lord ‘Porchie’ Porchester: secondo la serie, la regina, provata dalle liti con Filippo, avrebbe vissuto una passione con l’uomo. The Crown era stata molto apprezzata dalla Sovrana nelle prime due stagioni: la penserà ancora così? Intanto l’ex addetto stampa di Elisabetta ha fatto sapere che al Times che “la regina è l’ultima persona al mondo che avrebbe guardato un uomo che non fosse suo marito, figuriamoci averci una rapporto segreto. Questo pettegolezzo, tra l’altro, va avanti da decenni senza alcuna prova e Lord Porchester, che nel frattempo è morto, non può nemmeno difendersi“.