Una ragazza, che si definisce influencer, è passata in auto davanti al sagrato del Duomo di Milano insieme a un suo amico, e ha postato l'azione sui social al grido di "cos'è che non possiamo fare noi?"

C’erano già stati la sera prima ma, non contenti, hanno voluto ripetere la ‘bravata’. Una ragazza, che si definisce influencer, è passata in auto davanti al sagrato del Duomo di Milano insieme a un suo amico, e ha postato l’azione sui social al grido di “cos’è che non possiamo fare noi?“. La prima volta “è andata bene”, nel senso che i due, lei 21 anni e lui 49, non stati fermati dalle forze dell’ordine. Ma questa mattina intorno alle 5:30 la coppia ha fatto salire in macchina altri due ragazzi e ha riprovato a fare il giretto nella zona del Duomo vietata alle automobili. I carabinieri li hanno fermati: all’uomo è stata ritirata la patente e sequestrata la vettura. E’ scattata poi la denuncia. Già nella notte di venerdì i due erano stati avvistati nella zona e segnalati e la reazione dell’assessore alla Sicurezza Riccardo De Corato non si era fatta attendere: “Com’è possibile vedere un’auto che circola libera nella ZTL arrivando fin sotto il sagrato del Duomo, senza che venga fermata dalla Polizia? Mi aspetto che la magistratura provveda con pene esemplari. Con questo livello di sicurezza a Milano, c’è da sperare che il gesto non venga mai emulato con conseguenze ben più gravi di una bravata di cui vantarsi sui social network”.