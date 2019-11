“Silvio Muccino ha grande rispetto per i lavoratori manuali e gli artigiani ma non ha mai aperto un mobilificio”. Spiega così al FQMagazine la CDA Studio Di Nardo, agenzia che ha tra i suoi clienti proprio il 38enne attore romano, fratello minore del più noto regista Gabriele. Complici le righe di una rubrica del settimanale Chi, nelle scorse ore la notizia di Silvio Muccino interamente dedicato a lavorare il legno per commercializzarne poi i prodotti, e il relativo abbandono della sua ricca carriera cinematografica per dedicarsi all’artigianato, aveva fatto il giro del web. “Silvio non ha mai lasciato il cinema anzi ci saranno progetti che lo coinvolgeranno a breve – spiegano dallo studio Di Nardo – e soprattutto non ha mai aperto nessuna attività commerciale di vendita mobili”. L’agenzia sottolinea che l’attore “non si è offeso e che non l’ha presa male”. E del resto il qui pro quo sembra essere nato da un reale interesse dell’interprete di Ricordati di me e Come te nessuno mai per la lavorazione del legno. “Una passione personale che svolge a casa sua ma non per vendere alcunchè a nessuno”, spiegano dall’agenzia che poi sottolinea come l’attore abbia una “profonda ammirazione per gli artigiani e i lavoratori manuali”.

