“Non giro un film da 20 anni… Non è uno sgambetto, mi hanno buttato dentro al fossato. Sono 30 anni che espio il matrimonio con Angelo Rizzoli. Ma perché? Qui è tutta politica… appena lui è caduto mi hanno dato un calcio. Io ero molto amata dal pubblico, i miei film hanno incassato 220 milioni di euro. Poi mi hanno presa e messa all’uscio”. È lo sfogo di Eleonora Giorgi che, ospite a Storie Italiane, è tornata a parlare della sua lunga assenza dal mondo del cinema spiegando i motivi che vi sono dietro e rivelando che ora le piacerebbe di partecipare all’Isola dei Famosi.

L’attrice 66enne aveva rifiutato di partecipare a “Pechino Express” nell’edizione a cui presero parte invece sia l’ex marito Massimo Ciavarro che il figlio Paolo Ciavarro: all’epoca disse di non sentirsi pronta ad affrontare un’avventura così estrema ora invece ha voglia di mettersi in gioco con un reality “purché di buon livello”, come ha precisato. “Ho il terrore del mare, ho il panico degli squali, delle iguane, ho le vertigini. Anche per questo – ha confidato la Giorgi – mi piacerebbe fare l’Isola dei Famosi, così non solo smetto di fumare, ma affronterei tutta una serie di paure che ho e che dovrei superare”. “Ho fatto 40 film da protagonista tutti di grande successo, ho vinto anche un David di Donatello. Ma ero sposata con una persona scomoda che ha avuto una serie di vicissitudini e alla fine mi hanno fatta fuori, lo sanno tutti”, ha concluso la Giorgi.