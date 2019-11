Mara Venier ha fatto preoccupare i suoi fan pubblicando sul suo profilo Instagram un video in cui la si vede uscire dal Concordia Hospital di Roma zoppicante, sorretta da un’amica. È stata la stessa conduttrice di Domenica In a raccontare quanto le è successo, spiegando di aver avuto un incidente domestico. “Sempre scalza in casa, ecco cosa capita. Siamo alle solite”, si legge infatti nella didascalia che accompagna il video, con tanto di cuori e di corni portafortuna. “Una distorsione al pollicione. Niente di grave, due dita steccate al piede destro, ma tutto bene”, rassicura la Venier. Insomma, fortunatamente niente di serio ma solo un piccolo inconveniente che non fermerà però la conduttrice che ha confermato che domenica pomeriggio sarà regolarmente in onda su Rai1. #damosenagrattata, ha scherzato Mara Venier mettendo questo hashtag a chiusura del suo post. Tantissimi i messaggi di pronta guarigione da parte dei suoi fan.

