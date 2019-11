Quest'anno la serie tv ha festeggiato 25 anni dalla messa in onda del suo primo episodio. Resta ancora da capire se il ritorno del famoso telefilm andrà in onda in un'unica puntata o per una nuova stagione, l'undicesima

Per i nostalgici del Central Perk e dei sei amici newyorchesi l’attesa sembra essere finita. Secondo quanto riportato da Hollywood Reporter, il cast di Friends e gli ideatori della serie originale sono in trattativa con il canale Hbo Max per tornare sul piccolo schermo. C’è già l’ok di tutti gli attori protagonisti: Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer. Ma nessun contratto è ancora stato firmato, i dettagli sono tutti da definire. Primi tra tutti le tempistiche: da capire ancora se la reunion del famoso telefilm andrà in onda in un’unica puntata o per una nuova intera stagione, l’undicesima.

Quello che è certo è che il grande ritorno era stato annunciato da tempo. Soprattutto quest’anno, in cui Friends festeggia i 25 anni dalla messa in onda del primo episodio: anniversario che gli attori hanno celebrato sui loro profili social. Del resto loro stessi, nelle varie interviste, si dicevano pronti al ritorno di Monica, Phoebe, Rachel, Chandler, Ross e Joey.