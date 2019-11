"Stavo guardando il Glastonbury in televisione, nel 2007. Ero a casa da solo a piangere", ha raccontato in un'intervista

“Ero molto vicino al non essere qui, ora… se capisci cosa intendo. Il tempo, per fortuna, guarisce tutto”. A rivelarlo è l’ex bassista degli Arctic Monkeys Andy Nicholson, che in un’intervista ha parlato della sua uscita dalla band, rivelando di aver pensato anche al suicidio in quel periodo. Nella band dagli esordi, nel 2006 era stato rimpiazzato da Nick O’Malley: “È stato il giorno più duro della mia vita. Subito ho pensato che avrei potuto reggere il colpo. Mi hanno detto ‘buona fortuna’ e sono andato. Ancora non ho capito perché sia successo“, ha confessato Nicholson spiegando di aver passato momenti davvero bui.

“Stavo guardando il Glastonbury in televisione, nel 2007. Ero a casa da solo a piangere“. Da quel baratro però è riuscito a risalire, la sua carriera come musicista non si è mai fermata e nel tempo ha recuperato anche i rapporti con gli ex compagni: “I rapporti con la band sono buoni. Sono venuti al mio matrimonio e ci sentiamo spesso”, ha concluso.