Matteo Salvini è a Bologna, al PalaDozza, per l’evento che darà il via alla campagna elettorale in Emilia-Romagna. Prima della serata con la candidata della Lega, Lucia Borgonzoni, il segretario del Carroccio ha mostrato, sui social, la preparazione del comizio seguito da tre persone del proprio staff che si occupa di comunicazione. Salvini, infatti, è comparso in diretta in contemporanea su Facebook e Instagram, mentre un’altra persona realizzava i video per il social cinese TikTok, a cui l’ex ministro dell’Interno si è appena iscritto.

