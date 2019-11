“Fuori ci sono dei teppisti che cercano di aggredire poliziotti e carabinieri, in democrazia non funziona così”. Matteo Salvini, poco prima di salire sul palco del PalaDozza a Bologna per lanciare la campagna elettorale per le Regionali in Emilia Romagna, attacca i manifestanti che protestano fuori dal palazzetto dello sport. “Poliziotti e carabinieri dovrebbero essere in stazione a controllare gli spacciatori, non in strada a bloccare i viali e a usare gli idranti perché ci sono dei violenti per i quali a Bologna può manifestare solo chi gli sta simpatico e la Lega no”. E ha chiuso: “Mi auguro che nessun poliziotto si sia fatto male”.

Fuori dal PalaDozza circa 1500 manifestanti dei centri sociali hanno protestato scontrandosi con la polizia. In contemporanea 11mila persone si sono presentate in piazza Maggiore per la contromanifestazione promossa dal Partito democratico. Dentro il PalaDozza ci sono circa 5mila persone (la capienza è 5mila e 600).

Per la Lega oggi inizia ufficialmente la campagna elettorale per le Regionali in Emilia Romagna e la corsa della senatrice e consigliera comunale a Bologna (mai dimessa) Lucia Borgonzoni. A condurre la serata è il giornalista Mario Giordano. In platea sono schierati tutti i principali esponenti della Lega nelle istituzioni, da Giancarlo Giorgetti all’eurodeputata Marta Bizzotto, al capogruppo in Parlamento Massimiliano Romeo e il sindaco di Ferrara Alan Fabbri. Il primo a salire sul palco è il poeta romagnolo Davide Rondoni, da sempre noto per essere vicino a Comunione e liberazione. Poi i politici: la neoeletta in Umbria Donatella Tesei, il presidente in Friuli Fedriga e il collega sardo Solinas.

La candidata Lucia Borgonzoni inizia il suo intervento dal palco parlando di sanità: “Gli ospedali devono essere aperti di notte, il sabato e la domenica. E basta con i trucchetti per dire che le liste d’attesa sono corte. Non è vero”. Poi contro il Partito democratico: “Sono rappresentati a Roma da gente che mette la plastica tax”, dice accolta dagli applausi. Quindi chiede più infrastrutture: “L’Emilia Romagna deve diventare la Regione dei due mari. Se facciamo gli accordi con la Liguria, possiamo diventarlo”.