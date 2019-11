Silvio Berlusconi è stato ospite del Maurizio Costanzo Show e, dopo aver parlato di politica con la manovra, i rapporti con Matteo Renzi e la crisi dell’Ilva di Taranto, ha fatto il suo ingresso in studio Al Bano, che ha cantato “Felicità” dedicandola al leader di Forza Italia. Allora, ad un certo punto, Costanzo ha chiesto a Berluconi di cantare qualcosa anche lui. L’ex Cav. però ha declinato l’invito: “Io non canto, ormai non canto più… se canto mi devo preparare. L’ho fatto, ho smesso e poi con Al Bano che figura farei?“. Ma il giornalista l’ha incalzato: “Ma qui cantano tutti i politici”. “Infatti, loro sanno fare solo questo…”, ha replicato perentorio Silvio Berlusconi chiudendo la questione.

