“Sono stata fidanzata con Gianni Morandi, è stata una grande storia d’amore”. A rivelarlo è l’attrice Serena Grandi che, ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, ha parlato per la prima volta della sua relazione con il cantante. “Lui però era più grande di me, aveva già 38 anni e io ero più piccola. Non ero ancora conosciuta – ha spiegato – E’ durata tre-quattro mesi. Mi ha portato a Sanremo, mi ha fatto sentire una regina. Mi ha portato negli alberghi più belli. Ricordo ancora che sono entrata con lui, mano nella mano, fino a che non è salito sul palco per cantare ‘La mia nemica amatissima‘”.

Serena ha raccontato di essere stata “malissimo” quando si sono lasciati: “A un certo punto Gianni ha chiuso tutti i ponti – prosegue – C’erano anche i figli di mezzo. Ricordo una cotta molto forte, avevo le farfalle allo stomaco. Alla fine ci siamo lasciati e lui ha fatto perdere le sue tracce, forse per i figli. Ma io sono stata molto male,”, ha concluso. L’attrice ha raccontato poi un episodio spiacevole che le è accaduto di recente, quando i ladri sono entrati nel suo appartamento: “Sono entrati i ladri in casa mia e hanno frugato perfino tra le ceneri dei miei genitori. Hanno aperto l’urna di mio padre. È stato tremendo”.