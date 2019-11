José Mourinho e la moglie Matilde Faria sono in crisi? È la notizia che sta tenendo banco in queste ore sui tabloid britannici dopo che nelle ultime uscite pubbliche lo “Special One” è stato pizzicato senza fede nuziale al dito. I due si sono fidanzati quando erano ancora dei ragazzi e da quel momento sono sempre stati inseparabili: per questo ora, l’assenza dell’anello sulla mano del tecnico portoghese non è passata affatto inosservata. Non solo, l’ultima foto pubblica di José Mourinho con la moglie risale allo scorso febbraio (quasi un anno fa), poi basta.

La crisi è stata però smentita dal portavoce dell’allenatore che ha fatto sapere che tra Mourinho e la moglie “va tutto bene, domenica José si è svegliato molto presto e ha semplicemente dimenticato l’anello e l’orologio quando è uscito di casa alle 7 del mattino per andare a fare la copertura della partita. Si è trattato solo di una banale disattenzione”. Però, come hanno fatto notare in molti sui social, scordarsi di indossare la fede nuziale non è una cosa di poco conto, oltretutto se succede per la prima volta in due occasioni pubbliche nel corso di un mese. L’ultimo eclatante episodio risale infatti allo scorso weekend, quando lo Special One è stato ospite di Sky Sport per commentare Liverpool-Manchester City senza la vera al dito.