Vittorio Feltri ha voluto dedicare un pensiero a Nadia Toffa e così, su Twitter, ha raccontato un aneddoto inedito: “Era una mia cara amica – ha scritto il giornalista -. Non so perché mi è difficilissimo dimenticarla. L’ultima volta che ci siamo visti fu al Baretto e io svenni sulle scale. Pensavo di dover morire io, invece…”. L’inviata de Le Iene è scomparsa nell’agosto scorso dopo una lunga battaglia contro il cancro al cervello che l’aveva colpita: la madre Margherita è stata ospite proprio ieri di “Domenica Live” dove, in lacrime, ha raccontato a Barbara D’Urso gli ultimi giorni di vita di Nadia Toffa.

