"Diceva: ‘Se questo è il mio destino lo accetto, se ho ancora qualcosa da fare, mi lascerà qui'. Non si è mai lamentata. Mi diceva: ‘Ti prego mamma non lasciarmi mai, non puoi andartene prima di me'", ha raccontato commossa la signora Margherita

“Non l’ho mai lasciata. Sono stata con lei giorno e notte. Anche ad uscire per fare la spesa avevo paura. Volevo stare sempre con lei e per fortuna lei mi voleva. Voleva solo me”. A raccontarlo, con le lacrime agli occhi, è Margherita, la madre di Nadia Toffa che, ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live, ha ripercorso gli ultimi giorni di vita dell’inviata de Le Iene scomparsa il 13 agosto scorso dopo una lunga battaglia contro il cancro.

“Ha sorriso fino alla fine, fino all’ultimo giorno. Ha sempre ringraziato Dio – ha raccontato la signora Marghetita -. Diceva: ‘Se questo è il mio destino lo accetto, se ho ancora qualcosa da fare, mi lascerà qui’. Non si è mai lamentata. Mi diceva: ‘Ti prego mamma non lasciarmi mai, non puoi andartene prima di me’. Mi ha accompagnato per un anno e mezzo e quando l’ultimo giorno l’ho vista cambiare, l’ho vista impallidire, l’ho vista più soporosa ho capito che la mia bambina se ne voleva andare – ha rivelato commossa -. Le ho sussurrato: ‘Tesoro vola, la tua mamma adesso è serena’. E lei se n’è andata. Ma è qui, sempre qui. Attraverso la malattia ha capito che bisognava accettare il proprio destino, ma anche combattere, affidarsi ai medici e alle mani di Dio”.

“Ha combattuto e lottato con grande fiducia, con grande forza. Una forza inimmaginabile – ha raccontato ancora la mamma di Nadia Toffa -. Era lei che incoraggiava me. Mi diceva ‘Vedrai mamma che andrà tutto bene’. Sapeva perfettamente quello che aveva. Mi diceva ‘Vedrai mamma, non è in un brutto posto, vedrai che posso conviverci’. Si era rasserenata”. Parole forti, che hanno emozionato anche Barbara D’Urso che, con voce tremante, ha raccontato: “È molto emozionante per me, ho anche l’affanno, tu sai il rapporto speciale che c’era tra me e Nadia. Ieri ho fatto un viaggio in treno molto complicato. Tornavo da Roma. Ho controllato tutti i servizi che oggi avremmo mandato e ho pianto tutto il tempo. Mi sono sfogata ieri in treno e oggi proverò a essere impassibile, anche se è impossibile”.

La conduttrice ha ricordato poi quando Nadia Toffa andava a trovarla in camerino: “Avevamo un rapporto speciale, mi mandava foto di fiori, le foto dei pantaloni che le aveva regalato il suo compagno. Mi diceva: ‘Sono pantaloni invernali. Anche se mi aspettano all’obitorio, io a Natale ci arrivo‘. Una volta è venuta in camerino da me, si è tolta il cappello e mi ha fatto vedere che da una parte era completamente rasata e mi ha detto ridendo: ‘Che mi frega, tanto i capelli ricrescono'”. Anche la signora Margherita ha concluso il suo commosso racconto con un aneddoto: “Quando ha fatto la prima chemioterapia. Il suo compagno l’ha aspettata fuori con un cappotto verde mela lungo fino ai piedi. Le ha detto: ‘Te lo sto regalando perché sicuramente arriverai al prossimo inverno’“.