“Ahò quant’erano boni quelli, hai visto che culi c’avevano? Ma questi li abbiamo portati in finale vero?“. Parole di Sabrina Ferilli che come sempre dice quello che pensa e che proprio grazie alla sua sincerità e spontaneità ha conquistato il pubblico di Tu si Que Vales. Il riferimento è a un gruppo di spogliarellisti, i Candyman, che si sono esibiti durante la scorsa puntata dello show e che l’attrice ha particolarmente gradito. “Vedi che hai il microfono aperto…”, ha suggerito l’amica De Filippi ridacchiando. A quel punto la Ferilli ha risposto: “Ma sarai mica scema Marì? E poi mica vado in onda così, questo me lo tagliano…”. E invece, ovviamente, nulla è stato tagliato e il siparietto è andato in onda per la gioia del pubblico.

