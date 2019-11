La stilista lanciata in tv da Temptation Island ha parlato per la prima volta della morte della madre, uccisa dal suo compagno quando lei era molto piccola a Seconda Vita, il programma di Real Time condotto da Gabriele Parpiglia,

“Mia madre ha avuto una morte terribile, causata dal suo compagno. Per me è stato scioccante, c’era sangue in ogni dove“. A rivelarlo è Georgette Polizzi, la stilista lanciata in tv da Temptation Island, che ha parlato per la prima volta della morte della madre, uccisa dal suo compagno quando lei era molto piccola. La giovane si è raccontata in una toccante intervista a Seconda Vita, il programma di Real Time condotto da Gabriele Parpiglia, in cui ha parlato anche della sua lotta alla sclerosi multipla, la malattia che le è stata diagnosticata nel 2018 quando, improvvisamente, perse la sensibilità agli arti e fu ricoverata d’urgenza in ospedale: “Il mio corpo mi stava già abbandonando. Mi abbracciavano e non sentivo più che mi toccavano. Mi sono ammalata – ha raccontato Georgette Polizzi -. In corridoio i medici parlavano, ho sentito la parola ‘Sla’, poi sono arrivati da me con una carrozzina. Ho pensato che volevo ammazzarmi, mi sentivo uno schifo”.+

La sua diagnosi è stata poi rivista dai medici che hanno escluso che si trattasse della sclerosi laterale amiotrofica e accertando che ha invece la sclerosi multipla. La giovane stilista si è curata ed è tornata a camminare, ma dovrà continuare a effettuare terapie e a convivere con gli effetti della malattia per tutta la vita. In questo contesto, Georgette ha dovuto fare i conti anche con gli haters che hanno messo in dubbio la sua malattia tanto che aveva dovuto mostrare i documenti su Instagram: “C’è stata gente che ha scritto che era tutto inventato e finto, ho dovuto far vedere sui social la mia diagnosi, la cartella clinica con la diagnosi di sclerosi multipla”.