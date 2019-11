“Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana“, poi ancora: “Vogliono che siamo genitore 1 e genitore 2“. Sono queste le parole che Giorgia Meloni ha pronunciato in un intervento a Roma il 19 ottobre scorso durante una manifestazione organizzata dal centrodestra. Un discorso che è stata trasformato in un remix da Mem&J diventando virale su tutti i social newtork. Un piccolo tormentone che entra in testa e che ha generato numerose parodie.

Alla lista si è aggiunta ieri sera Luciana Littizzetto a Che tempo che fa: “Sono Luciana, sono una donna, sono una madre, sono pisquana. Questo è il gioco del Freccero unico, ci devono togliere tutto quello che siamo per farci perdere la nostra identità! Vogliono che siamo Fazio su Rai Uno, Fazio su Rai Due. Fazio su Rai Uno, Fazio su Rai Due”, un video che sta ottenendo moltissime visualizzazioni. In contemporanea su Italia 1 Le Iene hanno chiesto un parere sul brano a tre giudici dei talent show come Simona Ventura, Elio e Mara Maionchi.

Un remix che si è trasformato in una hit arrivando anche in un concerto di M¥SS KETA che ha inserito il brano “Io sono Giorgia” nella sua scaletta dell’evento di Bologna dove il pubblico ha cantato e ballato. Così la tiktoker Martina Socrate ne fa una sua versione descrivendo tensioni familiari, Cristiano Malgioglio si aggiunge alla lista giocando sul suo nome, un video coinvolge i Teletubbies e Gazzelle si esibisce sulle stesse note ma ovviamente con il suo stile inconfondibile.

Il “Sono Giorgia Challenge” travolge anche preti e suore che si scatenano, ovviamente per finta, sul remix del momento ma anche Joker e protagonisti di Friends. “Mi piace tantissimo, la adoro, la canticchio anche io perché ti entra in testa e non ti lascia più. E’ un tormentone”, ha commentato la leader di Fratelli d’Italia a Un giorno da pecora su Radio 1. “Pure le mie nipoti lo ballavano, diciamo che la cosa è sfuggita di mano. Se finisco in un remix, anche se montato per contestare le mie idee, in fondo significa che ho qualcosa da dire, no?”, ha aggiunto al Corriere della sera. Un video che era nato come forma di contestazione verso le dichiarazioni delle Meloni ora, secondo molti, potrebbe averle fornito un sorprendente effetto simpatia.

“Sono Luciana, sono una donna, sono una madre, sono pisquana. Fazio su Rai1, Fazio su Rai2.” La hit dell’anno di @lucianinalitti pronta a diventare virale ???? #CTCF pic.twitter.com/wo3FfOZbkA — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) November 10, 2019

gazzelle – io sono giorgia pic.twitter.com/xEmiKzbozl — g i o r g i a ???? -32 ???????? (@newtonwhatj) November 5, 2019

