Lui troppo bello, lei troppo brutta. O meglio: “La tua fidanzata non è alla tua altezza”. Nemmeno John Wick a mani nude avrebbe potuto arginare nefandezze e offese di ogni sorta piombate addosso a Keanu Reeves e alla fidanzata Alexandra Grant. Quando alcuni giorni fa la star di Hollywood protagonista di Matrix è apparsa sul red carpet del LACMA Art + Film di Los Angeles con la sua nuova compagna, gli haters si sono scatenati sui social in una campagna di denigrazione mai vista soprattutto contro la povera Grant. La sostanza dei commenti, tradotti nel modo più “edificante” possibile è: Keanu è troppo bello per una donna così. La passerella californiana è servita ad ufficializzare un rapporto sentimentale che già nel maggio scorso sembrava essersi palesato in qualche foto rubata dai giornali scandalistici.

La nuova fidanzata di Reeves ha 46 anni è visual artist e co-fondatrice della casa editrice X Artists’ Books, ed ha anche una somiglianza incredibile con Helen Mirren. Reeves, 55 anni, era rimasto solo da almeno vent’anni, quando la sua compagna di allora – Jennifer Syme – morì nel 2001 in un incidente stradale, due anni dopo aver perso la loro figlia nata morta. A sostegno di Reeves, oltre ovviamente anche a tanti utenti online che gli hanno fatto i migliori auguri di fidanzamento, è arrivata l’attrice premio Oscar per The Queen nel 2007, estremamente somigliante alla Grant: “Conosco molto bene Keanu ed è davvero la persona più carina e gentile che ci sia, quindi lei è una ragazza fortunata e sono sicura che lo sia anche lui”.

Li trovo splendidi, meravigliosi, belli. Già solo per il fatto di fottersene di quello che pensa la gente. #KeanuReeves pic.twitter.com/fj8iiUXYFG — Sora Camilla (@sarebbesusanna) 8 novembre 2019